Снимка: iStokc
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Вирусът е доказан на 30 септември чрез PCR тест
Първият за сезон 2026-2027 г. грипен вирус A(H3N2) е регистриран в България. Това съобщиха от Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ), цитирани от БТА.
Вирусът е доказан на 30 септември чрез PCR тест. Той е открит в носогърлен секрет на пациентка, която е била хоспитализирана в Специализираната болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести „Проф. Иван Киров“ в София.
Кои са рисковите фактори за респираторното здраве на децата и кога може да се постави противогрипна ваксина
Междувременно от 5 октомври започва възможността за имунизиране на деца срещу грип с назална ваксина. Тя е тривалентна и включва щамовете „Мисури“, „Дарвин“ и „Токио“.
За сезон 2026/2027 г. в страната се очаква да бъдат доставени общо 770 000 дози противогрипни ваксини. По данни на Министерството на здравеопазването част от тях са предназначени за безплатна имунизация на деца и хора на възраст над 65 години.Редактор: Ралица Атанасова
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