В една от най-старите пекарни в Германия хлябът се прави по традиционен начин без добавки и търговска мая. Пекарната на Арндт Ербел в северна Бавария работи от 1680 г., а продуктите му се приготвят с естествен квас, брашно, вода и сол.

Разказва „Дойче Веле”

Сред най-популярните му продукти е традиционният фермерски хляб „Бауернброт“. Тестото се меси на ръка, а квасът се приготвя от брашно и вода и се оставя да ферментира, като естествените дрожди и млечнокиселите бактерии заместват търговската мая.

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Докато този метод е стандарт в пекарната на Ербел, той е по-скоро изключение в съвременна Германия. От около 55 хиляди пекарни през 60-те години днес са останали приблизително 9 хиляди, а големите индустриални производители заемат значителна част от пазара.

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Редактор: Ралица Атанасова