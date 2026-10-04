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Разказва „Дойче Веле”
В една от най-старите пекарни в Германия хлябът се прави по традиционен начин без добавки и търговска мая. Пекарната на Арндт Ербел в северна Бавария работи от 1680 г., а продуктите му се приготвят с естествен квас, брашно, вода и сол.
Разказва „Дойче Веле”
Сред най-популярните му продукти е традиционният фермерски хляб „Бауернброт“. Тестото се меси на ръка, а квасът се приготвя от брашно и вода и се оставя да ферментира, като естествените дрожди и млечнокиселите бактерии заместват търговската мая.
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Докато този метод е стандарт в пекарната на Ербел, той е по-скоро изключение в съвременна Германия. От около 55 хиляди пекарни през 60-те години днес са останали приблизително 9 хиляди, а големите индустриални производители заемат значителна част от пазара.
Повече гледайте във видеото. То е част от предаването „Евромакс“ на „Дойче веле“, което се излъчва всяка събота от 11.30 ч. и понеделник от 22.30 ч. по NOVA NEWS. Не пропускайте материалите на „Дойче веле“ и в ефира на „Събуди се“ по NOVA всеки уикенд.Редактор: Ралица Атанасова
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