Историите, които гледаме на екрана, понякога остават с нас за цял живот. Плачем с героите, влюбваме се с тях, вълнуваме се от драматичния финал. Помните ли робинята Изаура, Касандра, Джей Ар Юинг, Стефани Форестър и Брук Логан, Грозната Бети, Хюрем Султан? Сериалите отдавна са много повече от истории по телевизията – те създават звезди, променят култури и движат индустрии за милиарди. Как обаче започва всичко? В събота в „Темата на NOVA” журналистът Десислава Жаблянова и операторът Мартин Ангелов ще върнат лентата десетилетия назад към едни от най-обичаните драматични образи. През 30-те и 40-те години в Съедините щати са излъчени за първи път кратки драматични радио и телевизионни формати. Наричат ги „сапунени”, защото са спонсорирани от компании за почистващи препарати и сапуни. За родина на драматичните сериали обаче, се смята Бразилия. Там през 1951 година се ражда филмът „Твоят живот ми принадлежи”, който поставя началото на днешната теленовела. Следват стотици сюжети, а форматът преминава през няколко континента, за да стигне и до България.

През 90-те години теленовелите се превръщат във феномен в България. Американските „Далас” и „Дързост и красота” се излъчват в продължение на години. А всеки нов сезон привлича стотици хиляди пред екрана. Скоро след това латино сериалите буквално заливат пазара в Европа и у нас. За поколения български зрители всичко сякаш започна с една жена – Касандра. Историята на Касандра и Луис Давид превръща Корайма Торес и Освалдо Риос в звезди далеч отвъд Венецуела. А при посещенията им у нас българската публика ги посреща като истински идоли.

Днес екипът ни открива Корайма Торес в дома ѝ в Колумбия, докато се подготвя за новата си театрална постановка. Специално за зрителите на NOVA актрисата разкрива непознати факти около заснемането на световноизвестния латиноамерикански сериал. „За мен е много важно да благодаря за обичта, която получавам през цялото време и която винаги съм получавала от България. Нося ви в сърцето си. Една огромна целувка и прегръдка”, казва Корайма. И добавя: „Касандра“ промени живота ми. В професионален план животът ми се дели на преди и след нея, защото тя ми отвори много врати – отвори ми вратите към света. А в личен план – заради „Касандра“ дойдох в Колумбия, започнах да работя тук и останах, защото се влюбих…. За мен този сериал беше благословия. Истинска благословия. Ние работехме с един цирк и отивахме там, където беше циркът. Аз се грижех за животните. Салвадор, слонът – аз го къпех, давах му храна, защото Касандра имаше много специална връзка със слона. Той беше нейният домашен любимец, нейният любимец. Сериалът „Касандра“ всичко се съчета – прекрасен текст, великолепен режисьор, прекрасен актьорски състав, невероятен технически екип, циркът, цветовете, екипът, костюмите, гримът, постановката... Затова мисля, че беше магична и продължава да бъде магична. И затова това е любовна история, която докосна сърцата на хората“.

Чуждите сериали показаха как една телевизионна история може да стане неразделна част от ежедневието ни. А само няколко години по-късно първата съвременна всекидневна серийна драма се ражда и у нас. През 2008 година NOVA започва излъчването на „Забранена любов“ – смятана за най-мащабната българска теленовела за времето си. Любов, семейни отношения, тайни и конфликти, разказани в над 300 епизода.

Какви истории от снимачния процес пазят до днес актьорите Саня Борисова и Фахрадин Фахрадинов? И как се създават сериали от ново поколение в най-модерните студийни комплекси в Турция? Гледайте срещи с известни лица, сред които актрисата, изиграла ролята на Бахар в световноизвестния турски сериал „Прости ми”, както и зрелищни моменти от „кухнята” на новите теленовели – във видеото.