Украински обстрел през последните седмици е повредил оборудването за външно електроснабдяване на Запорожката АЕЦ в Югоизточна Украйна. Централата в момента се снабдява с електричество от аварийни източници, заяви администрацията на съоръжението. Ситуацията е под контрол и служителите на централата я следят, се допълва в изявление на ръководството на съоръжението.

МААЕ: Един от електропроводите към Запорожката АЕЦ е бил прекъснат

Запорожката АЕЦ е най-голямата в Европа и има шест реактора. В момента тя не произвежда електричество и се нуждае от външно захранване за системите за охлаждане на ядреното гориво.

Русия превзе централата през първите седмици на войната, която започна през 2022 година. Както Москва, така и Киев оттогава редовно се обвиняват взаимно в действия, застрашаващи ядрената безопасност.

Редактор: Станимира Шикова