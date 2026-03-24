Най-голямата атомна електроцентрала в момента се захранва от резервен източник на ток
Един от електропроводите към окупираната от Русия Запорожка АЕЦ в Южна Украйна е бил прекъснат. Това съобщава "Ройтерс", като се позова на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). Тя съобщи в публикация в X, че става въпрос за Днепърския електропровод с напрежение от 750 киловолта.
Ukraine’s ZNPP lost the connection to the 750kv Dniprovska line today, leaving it dependent on its sole back-up line for external power. DG @rafaelmgrossi says IAEA initiates discussions with both sides on establishing local ceasefire to enable repairs of damaged power line. IAEA… pic.twitter.com/K91oUCBrfP— IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) March 24, 2026
В резултат най-голямата атомна електроцентрала в Европа става зависима от единствения си резервен електропровод за външно електроснабдяване.
Генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси заяви, цитиран от ТАСС, че започва преговори с Русия и Украйна за установяване на режим на локално прекратяване на огъня с цел провеждане на ремонтни работи.
