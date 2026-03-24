Най-голямата атомна електроцентрала в момента се захранва от резервен източник на ток

Един от електропроводите към окупираната от Русия Запорожка АЕЦ в Южна Украйна е бил прекъснат. Това съобщава "Ройтерс", като се позова на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).  Тя съобщи в публикация в X, че става въпрос за Днепърския електропровод с напрежение от 750 киловолта.

В резултат най-голямата атомна електроцентрала в Европа става зависима от единствения си резервен електропровод за външно електроснабдяване.

Генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси заяви, цитиран от ТАСС, че започва преговори с Русия и Украйна за установяване на режим на локално прекратяване на огъня с цел провеждане на ремонтни работи. 

Редактор: Станимира Шикова
Източник: Симеон Томов, БТА

Последвайте ни

