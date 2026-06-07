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Концерт спектакълът е с участието на Йордан Камджалов
Десет дни след загубата на своята майка Софи Маринова отново се качи на сцената заедно с маестро Йордан Камджалов. Пред разпродадената Зала 1 на НДК в събота вечерта те представиха своя концерт спектакъл „Мистерия и свобода“.
"До последно майка ми, както и татко преди да си отиде, ми казваше: „Мамо, ти трябва да пееш, да радваш хората", сподели Софи Маринова. Тя каза, че се радва, че нейното първо участие след тежката загуба е точно с Камждалов.
Почина майката на Софи Маринова
Камджалов каза, че това конецрът е повече от спекатъл. Той сподели, че всички се учат от огромното сърце на Софи Маринова.
Певицата сподели, че винаги е много чувствителна, когато изпълнява песента "Облаче, ле, бяло". Камджалов пък каза, че "Софи плаче цял живот - на истинска музика".
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