Нова инициатива в рамките на Световния конкурс на виното ще отличава заведенията, които предлагат награждавани вина. Целта е да се популяризират качествените продукти и да се стимулират виненият туризъм и местните производители.Темата коментира посланикът на конкурса за България Меглена Михова в ефира на „Здравей, България”.

По думите ѝ надпреварата е сред най-престижните в света, като всяка година в нея участват около 15 хиляди винени мостри от над 50 държави. „Състезават се пенливи, бели, червени и розе вина. Българските производители участват всяка година и постигат много добри резултати. Между 30-40% от мострите, които изпращаме, получават отличие. Това е сериозен успех, като се има предвид, че награди вземат едва около 1/3 от всички участници”, посочи Михова.

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Тя обясни, че отличията не само носят престиж на производителите, но и им помагат да популяризират своите вина на международните пазари.

От тази година конкурсът въвежда и нова инициатива – специална звезда за качество, която ще се присъжда на заведения, предлагащи селекция от награждавани вина. „Това е своеобразна акредитация за ресторанти, барове, винарски изби със собствени ресторанти. Те могат да кандидатстват, ако в менюто си предлагат поне пет отличени вина”, обясни Михова.

Според нея инициативата ще бъде особено полезна за развитието на винения туризъм в България. „Фокусът е върху българските вина. За чуждестранните туристи подобен знак е ориентир за качество и им дава увереност да изберат местни сортове, като мавруд, които често не познават. Когато видят, че едно българско вино е отличено от независим международен конкурс, това създава доверие и ги насърчава да го опитат”, каза още посланикът на Световния конкурс на виното.

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Редактор: Ивайла Маринова