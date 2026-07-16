Обикалят ли в София инспектори на най-престижния кулинарен справочник в света - „Мишлен“, за да оценяват ресторанти, които евентуално да включат в него? Този въпрос взриви обществения интерес през последните дни и стана причина за тиражирането на най-различни версии - от това, че са си тръгнали разочаровани, до това, че все още са тук, одитът им не е приключил и вече са отправили някои условия.

В ефира на "Здравей, България" директорът на ОП "Туризъм" към Столична община Антон Пенев заяви, че е подписан договор за одит на дестинацията, но всичко трябва да бъде в условията на конфиденциалност и не може да бъде разкрито.

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„Ние поканихме "Мишлен" да оценят нашата кулинарна сцена, процес, който не е финализиран. Това ще бъде един много дълъг, незавършен процес в следващите три, четири, пет години”, добави той.

"Не можем да говорим какво са посетили "Мишлен" със сигурност. Можем да говорим за доклад от независима компания по поръчка на Столична община, която е посетила над 20 заведения в общината", уточни Пенев.

"Докладите, до които имаме достъп, очертават една динамично развиваща се кулинарна сцена, която има своите достойнства. Казаха ни, че имаме изключително много вкусна храна, много добри шеф-готвачи, които се справят много добре с продуктите, разнообразна кулинарна сцена през различните кухни, които са представени в столицата, включително вегетариански предложения. Не на последно място локалните български вкусове се възприемат много лесно от чуждестранния посетител. Всичко това е предпоставка за динамично развиваща се кулинарна сцена", добави той.

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По думите му имаме някои дефицити, които са свързани с по-високото ниво на обслужване. Той обърна внимание и на налагането на българското вино и на местната кухня като водещ елемент.

"Не всичко е насочено към ресторантьорите. Градската среда е много важен елемент. Това е част от преживяването на туристите. Заедно със Столична община се опитваме да адресираме и тази бележка, която е свързана с някои подобрения в градската среда", посочи Пенев.

А в рамките на следващите 18 месеца е поставена ясна цел София да се превърне в гастрономична дестинация.

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