Кокаин с обща маса над 1 кг е открит в тялото на пътник на летище Ларнака от служители на кипърската Служба за борба с наркотиците и митническите власти, съобщава електронното издание на в. „Филелефтерос”.

Наркотикът, погълнат от 28-годишния мъж, е с обща маса 1110 грама и е бил разпределен в 110 опаковки.

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Трафикантът е задържан на 6 юли, а днес е изписан от болницата в Ларнака, където е бил настанен, докато безопасно изхвърли наркотика от тялото си.

След изписването му той е изправен пред Окръжния съд в Ларнака, който постанови заподозреният да остане в ареста до началото на процеса срещу него, насрочен за 5 октомври.

Арестът е извършен след анализ на информация, получена от Службата за борба с наркотиците.

По данни на службата, цитирани от КНА, през първата половина на 2026 г. в Кипър са конфискувани 71,5 кг кокаин при 30,2 кг за същия период на 2025 г.

Редактор: Мария Барабашка