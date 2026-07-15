Снимка: Илияна Шишкова, NOVA
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Нарушението е установено при полицейска проверка
Столичната полиция съобщи за изключително тежък случай на шофиране след употреба на алкохол, при който водач е бил заловен с 4,60 промила алкохол, установени при полеви тест в Бистрица.
По информация на СДВР нарушението е установено при полицейска проверка. Отчетената концентрация е многократно над законово допустимата граница и е сред най-високите регистрирани стойности в последните години.
Заловен с 4,46 промила зад волана: Как е установено нарушението и какви са последствията за водача
Началникът на Осмо РПУ комисар Любомир Минков случаят е разкрит след сигнал за рисково шофиране. След обход водачът е установен и задържан. По случая е образувано бързо производство. Автомобилът ще бъде иззет като веществено доказателство.
Водачът е на 45 години. Не е известно да е служител на МВР, въпреки че на предното стъкло на колата му имало отличителен стикет на ведомството. Мъжът е дал кръвна проба, чиито резултати се очакват. Тепърва МВР ще проверява дали и какви нарушения евентуално е имал.
Пред камерата на NOVA водачът отрече да е пил алкохол.
Снимка: Илияна Шишкова, NOVA
Нивото от 4,60 промила е изключително опасно и потенциално смъртоносно. При такава концентрация човек може да изпадне в кома, да спре да диша или да получи тежки нарушения на сърдечната дейност и телесната температура. Реакцията обаче варира според тегло, пол, здравословно състояние, скорост на пиене и изграден толеранс.
Снимка: Илияна Шишкова, NOVA
Шофирането с концентрация на алкохол над 1,2 промила се счита за престъпление по Наказателния кодекс и се наказва с лишаване от свобода, глоба и отнемане на книжката. От СДВР подчертават, че подобни случаи представляват изключително висок риск както за самите водачи, така и за останалите участници в движението.
От началото на годината полицията е заловила общо 118 водачи, седнали зад волана след употреба на алкохол. 56-има от тях карали с над 2 промила.
Снимка: Илияна Шишкова, NOVA
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