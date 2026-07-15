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Коментар на Люба Пашова, Кремена Атанасова и Деян Василев
В сряда гости в студиото на „Пресечна точка” бяха журналистът Люба Пашова, синдикалистът Кремена Атанасова и финансовият експерт Деян Василев.
Първата тема, която коментираха, беше за аномалиите в здравеопазването ни, а именно контрастите в заплатите на лекарите и рекордния брой легла в болниците.
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След това обект на дискусията стана и спекулацията, че "Мишлен" не е включил наши заведения в кулинарния си гид.
Цялото предаване гледайте във видеото.Редактор: Станимира Шикова
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