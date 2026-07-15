В сряда гости в студиото на „Пресечна точка” бяха журналистът Люба Пашова, синдикалистът Кремена Атанасова и финансовият експерт Деян Василев.

Първата тема, която коментираха, беше за аномалиите в здравеопазването ни, а именно контрастите в заплатите на лекарите и рекордния брой легла в болниците.

„Пресечна точка”: За ръста в цените на услугите и остават ли младите лекари да работят у нас

След това обект на дискусията стана и спекулацията, че "Мишлен" не е включил наши заведения в кулинарния си гид.

Цялото предаване гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова