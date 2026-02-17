-
AZIS между любовта и омразата: Рачков и Геро са си въобразили, че всичко се върти около тях
-
„Да хванеш гората”: Известна българска спринтьорка открива живота на село
-
Евгени Генчев: Всичко в живота ни се случва заради любовта или липсата ѝ
-
„Събуди се“: САЩ и Израел нападнаха Иран. Техеран отговори с удари в няколко държави. Какво следва?
-
Теодор Венков-Чикагото – от Арената на „Игри на волята“ до Кухнята на Ада в Hell’s Kitchen
-
Майсторът на маските Дънди: Чест и удоволствие е да те поканят в „Като две капки вода“
-
Новото риалити „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive” стартира тази вечер по NOVA
Коментират Ева Кикерезова, Димитър Зоров и Димитър Тодоранов
В студиото на „Пресечна точка” във вторник гостуват медиаторът Ева Кикерезова, млекопреработвателят Димитър Зоров и предприемачът Димитър Тодоранов.
Първата тема, която обсъдиха, беше за ръста в цените на услугите от началото на годината. След това дискусията продължи с въпроса избират ли все повече млади лекари да останат в България на фона на дипломирането на 604 медици от Медицинския университет в София?
Цялото предаване гледайте във видеото.Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни