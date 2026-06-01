От 28 май тази година в Народното събрание вече няма парламентарна комисия, която да се занимава специално с децата, защото депутатите закриха Комисията по демографска политика, децата и семейството. А малко преди Международния ден на детето - 1 юни, Националната мрежа за децата излезе с отворено писмо, озаглавено „10 спешни задачи пред новото правителство за децата в България“.

"Краткият отговор на въпроса справя ли се държавата с грижата за децата е - не. Няма политическа воля малчуганите да бъдат поставени във фокуса на политиците. И не знам защо те остават на заден план през последните години. А иначе именно политиците казват: "Правим всичко в името на децата". Това са празни лозунги, зад които не стои нищо". Това заяви в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS изпълнителnият директор на Националната мрежа за децата Георги Богданов.

И припомни, че през последните седем години се смениха множество управления, а ние все още нямаме Национална стратегия за детето. "Именно този документ трябва да очертае какви да бъдат държавните политики и как различните институции да работят заедно за решаването на проблемите на децата в България", обясни той.

По думите му изготвянето на подобна стратегия е задача на Държавната агенция за закрила на детето. "По темата са правени множество обсъждания, но парламентът е институцията, която трябва да приеме стратегията. За съжаление, тя беше подложена на сериозни атаки от дезинформационни групи и хора, които разпространяваха неверни твърдения. Оттогава политиците се отдръпнаха от темата и не изпълняват основното си задължение. А в Закона за закрила на детето ясно е записано, че държавата трябва да има национална стратегия, която да координира работата на всички институции. Вече седем години такава стратегия липсва", подчерта Богданов.

Той изтъкна, че в последните седмици виждаме още един тревожен сигнал - децата бяха премахнати като самостоятелен фокус от парламентарните комисии. "В продължение на 25 години темите, свързани с децата, винаги са били разглеждани в специализирана комисия. Сега управляващото мнозинство прецени, че такава комисия не е необходима и постави всичко под общия знаменател на демографската политика", подчерта той.

Според него политиците са тези, които носят основната грижа за децата. "Те са тези, които определят приоритетите и разпределят ресурсите. Ние разчитаме темите, свързани с детската бедност, здравеопазването, образованието и закрилата на детето, да бъдат поставени сред водещите приоритети", категоричен е Богданов.

