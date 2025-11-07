-
Тя обясни какви са причините за оставката на Обществения съвет към лечебното заведение
Поводът за колективната оставка на Обществения съвет за Национална детска болница е, че отказът за достъп до заданието за изграждането на най-голямото педиатрично лечебно заведение у нас. Ние не можем да застанем с имената си зад това задание, без да сме го видели. От Министерството на здравеопазването казаха, че този достъп е ограничен от закона, но юристи обясниха, че не би трябвало да има никакъв проблем, ако членовете подпишат декларация за конфиденциалност и носят съответната отговорност. Това каза Мария Брестничка, член на Обществения съвет, в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.
Тя посочи, че поводът за оставката е този достъп до заданието, но има и друг важен проблем, а именно - отлежаващото вече четири месеца предложение до министъра на здравеопазването в състава да бъде включен и архитект.
„Голямата причина за оставката е, че за две години и половина нито веднъж не получихме уверение, че през 2029 г. няма да имаме просто една много голяма, скъпа, но празна сграда. Всеки, който е управлявал проект, при това толкова сложен, знае, че трябва да има план. Такъв обаче няма”, обясни Брестничка.
Тя заяви, че през периода, в който е работел Общественият съвет, многократно е поставян въпросът, че тази болница трябва да бъде консултирана със сега действащите детски клиники. Целият този процес трябва да бъде стикован с лекарите и медицинските сестри, допълни Брестничка и подчерта, че такова консултиране така и не се е случило. Тя попита откъде ще дойдат кадрите за тази болница и заяви, че това е казус, който трябва да бъде разрешен от Министерството на здравеопазването.
Тя обаче уточни, че не се отказват от идеята за Национална детска болница.
По отношение на финансирането Брестничка каза, че е свързано с това като какъв субект ще бъде регистрирано лечебното заведение. А дали е подсигурено такова, отговорът трябва да даде отново МЗ. По нейни думи и на базата на проучване в държавния бюджет все още не е ясно откъде ще дойде то.
