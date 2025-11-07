Поводът за колективната оставка на Обществения съвет за Национална детска болница е, че отказът за достъп до заданието за изграждането на най-голямото педиатрично лечебно заведение у нас. Ние не можем да застанем с имената си зад това задание, без да сме го видели. От Министерството на здравеопазването казаха, че този достъп е ограничен от закона, но юристи обясниха, че не би трябвало да има никакъв проблем, ако членовете подпишат декларация за конфиденциалност и носят съответната отговорност. Това каза Мария Брестничка, член на Обществения съвет, в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Тя посочи, че поводът за оставката е този достъп до заданието, но има и друг важен проблем, а именно - отлежаващото вече четири месеца предложение до министъра на здравеопазването в състава да бъде включен и архитект.

„Голямата причина за оставката е, че за две години и половина нито веднъж не получихме уверение, че през 2029 г. няма да имаме просто една много голяма, скъпа, но празна сграда. Всеки, който е управлявал проект, при това толкова сложен, знае, че трябва да има план. Такъв обаче няма”, обясни Брестничка.

Тя заяви, че през периода, в който е работел Общественият съвет, многократно е поставян въпросът, че тази болница трябва да бъде консултирана със сега действащите детски клиники. Целият този процес трябва да бъде стикован с лекарите и медицинските сестри, допълни Брестничка и подчерта, че такова консултиране така и не се е случило. Тя попита откъде ще дойдат кадрите за тази болница и заяви, че това е казус, който трябва да бъде разрешен от Министерството на здравеопазването.

Тя обаче уточни, че не се отказват от идеята за Национална детска болница.

По отношение на финансирането Брестничка каза, че е свързано с това като какъв субект ще бъде регистрирано лечебното заведение. А дали е подсигурено такова, отговорът трябва да даде отново МЗ. По нейни думи и на базата на проучване в държавния бюджет все още не е ясно откъде ще дойде то.

Редактор: Цветина Петрова