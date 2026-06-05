От днес започва Вторият национален конгрес по затлъстяване с международно участие. Това е най-голямото научно събитие в България, посветено на превенцията, диагностиката и лечението на затлъстяването. Акцентите на форума ще са два - подценяването на това заболяване и мерките, които трябва да се вземат, обясниха в студиото на „Обедния информационен блок на NOVA NEWS” доц. д-р Константин Гроздев, председател на Българското дружество по бариатрична и метаболитна хирургия, и зам.-председателят на дружеството - д-р Димитър Ранев, който е хирург с международна практика.

„Затлъстяването е много подценявано като заболяване. А всъщност е хронично и води след себе си най-различни увреждания на организма. На практика няма система и орган, които да не са засегнати от затлъстяването”, обясни доц. д-р Гроздев.

По думите му проблемът не е, че даден човек се храни много или неправилно, или не се движи, а проблемът е в метаболизма.

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„Когато качат над 100-150 кг, нещата вече са сериозни, защото настъпват захарен диабет, хипертония, омазняване на черния дроб и по-висок риск от онкологични заболявания”, каза доц. д-р Гроздев.

Лечението е медикаментозно или хирургично. То обаче не се покривало от НЗОК.

„Българският пациент с тежко затлъстяване няма достъп до адекватно лечение, каквото са медикаментозната терапия и хирургията”, обясни д-р Гроздев.

„Почти всеки пациент, който идва при мен, ме пита: „Защо имам този проблем? Аз не ям много”. Няма една-единствена причина или един фактор. Има генетични фактори, има значение и храненето, но всичко започва още в ранна детска възраст, а може би дори от бебешка възраст”, каза д-р Димитър Ранев.

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Редактор: Ина Григорова