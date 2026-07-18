Темата за затлъстяването отдавна е част от дневния ред на световната научна общност. Броят на хората, страдащи от хроничното метаболитно заболяване в световен мащаб, расте. В „Александровска” болница се провеждат безплатни прегледи на хора със затлъстяване. Темата коментира началникът на Клиниката по ендокринология в „Александровска” болница проф. Здравко Каменов в предаването „Пулс” по NOVA NEWS.

Проф. Каменов заяви, че безплатните прегледи за хора със затлъстяване ще продължат до 8 август, а интересът към инициативата е голям. „Има сериозен интерес и това показва, че хората вече започват да възприемат затлъстяването като заболяване, а не като козметичен дефект. То е хронична болест, която стои в основата на над 240 други заболявания – сърдечно-съдови, диабет, бъбречни и чернодробни увреждания, проблеми с опорно-двигателния апарат и много други”, подчерта той.

Ендокринологът обясни, че кампанията е насочена към хора с най-висок риск. В програмата могат да се включат пациенти с индекс на телесна маса над 28. Записването става през сайта на „Александровска” болница или на телефон 0700 10126.

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По думите му затлъстяването е в основата на кардиоренално-метаболитен синдром, при който едновременно се засягат сърцето, бъбреците, обмяната на веществата и черният дроб. Именно затова по време на прегледите специалистите търсят ранни признаци на увреждане на тези органи. Проф. Каменов обърна внимание, че не само килограмите, но и обиколката на талията е важен показател за здравния риск. „Най-опасно е натрупването на мазнини в областта на корема. Ако талията е над 80 см при жените и над 94 см при мъжете, рискът започва да се увеличава, а при още по-високи стойности става значително по-голям”, обясни той.

Според ендокринолога успешната борба със затлъстяването изисква цялостна промяна в начина на живот. „Не става дума само за храната. Значение имат достатъчният сън, физическата активност, ограничаването на стреса и положителните емоции. Ако успеем да овладеем затлъстяването навреме, можем да предотвратим развитието на редица тежки заболявания и да дадем на пациентите повече години живот”, добави проф. Каменов.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Маринова