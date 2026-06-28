Калолечението е метод, познат още от древността. Природните продукти, формирани с хилядолетия като лечебната кал и луга в солените басейни край Бургас и Поморие, са открити назад в миналото от древните лечители. Тяхната сила и качество се използват и до днес.

Лечебната кал привлича хиляди гости по Черноморието, които идват специално за процедури в Специализираната болница за рехабилитация в Поморие целогодишно. Тези процедури се оказват уникални не само у нас, но и за целия Балкански полуостров. Свойствата на лугата и калта са сравнявани с тези на калта от коритото на река Нил, с която е прилаган египетския лечебен метод в древността.

„Калта като лечебно средство се е използвала още от древността. Имаме данни за Египет, Рим, Елада още от дълбока древност. От XIV, XV, XVI век започват калолеченията във Франция, Чехия, Италия. В България от 1920 година се говори вече и започва приложението на калта като лечебен метод от проф. Стоянов”, разказва началникът на Специализираната болница за рехабилитация – Поморие д-р Маргарита Михайлова.

Лечебната кал на Поморийското езеро

При специални условия калта има свойството да се загрява. Термичният и химичният фактор са основното, което търсят пациентите. „В нея се съдържат множество биологично активни вещества – органични и неорганични. Тя е много богата на сяра, калций, цинк, флуор, магнезий и желязо”, добавя д-р Михайлова.

Цялостният ефект на лечебната кал се дължи на множество фактори, от които най-важните са механичен, термичен и химичен. На първо място е противовъзпалителният ефект, болкоуспокояващият и антисептичните свойства. Тя въздейства върху разширяването на кръвоносните съдове, което подобрява и храненето на клетката.

Кореспондент: Елена Танева

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