Смъртоносният фентанил, който е десетки пъти по-силен от хероина, вече не се разпространява само самостоятелно, а все по-често се използва като примес към други наркотици - от кокаин до таблетки. За проблема и рисковете от разпространението на синтетичния опиоид говори Светлана Йорданова, която е управител на фондация „За един чист живот“.

По думите ѝ производството на фентанил у нас е възможно заради слабия контрол върху веществата, които могат да бъдат използвани за изготвянето му. „Фентанилът се произвежда в България. Това са обикновени вещества, които могат да се използват във фармацията и ние почти нямаме ефективен контрол при разпространението на съставките“, заяви Йорданова.

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Тя коментира и твърденията, че една конкретна лаборатория в София стои зад разпространението на фентанил в цялата страна. По думите на Йорданова твърденията са наивни и безпочвени. „Такива лаборатории могат бързо да се релокират и винаги има поне още десет такива, които трябва да се следят“, посочи тя.

Светлана Йорданова обясни, че опасността от фентанила се крие както в силния му ефект, така и в бързото развитие на зависимост. „Фентанилът е бързо пристрастяващ, има евтина суровина, дава моментален и много силен ефект. Кокаинът е стимулант, а фентанилът е опиоид“, подчерта експертът.

Според нея действията на институциите срещу разпространението на наркотика са похвални, но идват със закъснение. Управител на фондация „За един чист живот“ предупреди, че високата смъртност се дължи на неправилно дозиране, тъй като дори малки количества над дозата могат да бъдат опасни за човешкия организъм. „За да бъде поносима от човешкото тяло една доза, тя трябва да бъде прецизна. Дилърите са неопитни и не могат да преценят колко се сипва в една доза“, обясни тя.

Според Йорданова основен проблем остава контролът върху движението на прекурсорите - веществата, които могат да бъдат използвани за производството на наркотици. „Трябва да се обърне внимание на движението на прекурсорите и свободата на търговията им. В различни случаи, когато дадено дружество купува прекомерно количество калиев перманганат, трябва да се провери къде отиват тези вещества. Прекурсорите не са забранени, но системата за контрол е много слаба“, заяви Светлана Йорданова.

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Редактор: Иван Иванов