Силната емоционална привързаност към изкуствения интелект е възможна, но усещането, че чатботът отвръща на чувствата ни, е илюзия. Това обясни психиатърът д-р Мирослав Георгиев в предаването „Пулс“.

„Изкуственият интелект е достъпен, казва ни това, което искаме да чуем, и ни дава усещане за психологическо убежище“, посочи специалистът. По думите му зад отговорите на чатбота стоят математически алгоритми, а не реални чувства, емпатия или човешко съпреживяване.

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Според д-р Георгиев проблемът започва, когато общуването с технологията постепенно измести контактите с реални хора. Сред предупредителните сигнали са занемаряване на приятелствата, ежедневните задължения, съня и дори личната хигиена, както и постоянното желание човек отново да разговаря с чатбота.

„В момента, в който той замести истинското, реалното общуване, вече се превръща в патология“, предупреди психиатърът. Особено уязвими според него са хората със силна социална тревожност, депресивни оплаквания или затруднения в общуването.

Д-р Георгиев подчерта, че изкуственият интелект може да бъде полезен като източник на информация, помощник при учене или за базови практики за себепознание, но не може да замени психиатър или терапевт. „Той няма клинична преценка, няма отговорност към психичното здраве на човека и не изпитва никаква емпатия“, обясни специалистът.

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Риск съществува и при внезапна загуба на достъп до чатбота - например при промяна на алгоритъма, изтриване на паметта или прекратяване на услугата. При вече изградена силна привързаност човек може да преживее това като истинска загуба, сравнима със загубата на близък, посочи д-р Георгиев.

„Технологията само временно може да запълни усещането за самота. В дългосрочен план тя го засилва“, предупреди психиатърът. При признаци на зависимост помощта може да включва работа с психиатър и психолог, както и подкрепа от семейството, приятелите и социалната среда.

Целия разговор гледайте във видеото.