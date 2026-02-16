Изкуственият интелект все по-често влиза в ролята на събеседник, съветник и дори емоционална опора. Въпреки че изглежда като удобна алтернатива на човешкия контакт, подобно взаимодействие крие сериозни рискове. Темата коментира главният редактор на Kaldata Светлин Желев в предаването „Социална мрежа“ по NOVA NEWS.

По думите му потребителите днес работят основно с т.нар. големи езикови модели, а не с автономен изкуствен интелект. Въпреки това ефектът върху поведението и нагласите може да бъде значителен. „Той не е критичен и често се съгласява с теб. Винаги окуражава, а това на се харесва на хората“, посочи Желев.

Според него тази удобн комуникация може да създаде нереалистични очаквания към общуването в реалния свят. Особено уязвима група са децата. Желев обясни, че съществува риск от затруднения в социалните умения и адаптацията. „Свикваш на изрядна комуникация без конфликт и напрежение“, каза той.

Изкуственият интелект влиза в класните стаи от тази есен?

Желев посочи още и ползите от изкуствения интелект. Той е достъпен по всяко време и често предлага точна информация, включително при базови здравни въпроси. Според него това може да облекчи натоварването върху системата, ако се използва разумно и с ясното съзнание за ограниченията му.

По думите му ключът е в баланса между регулация на европейско ниво, прозрачност от страна на компаниите и образование. „Критичното мислене ще бъде решаващо умение през следващите години“, подчерта той.

