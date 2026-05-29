Отиващият си месец май е бил относително студен, подобно на миналогодишния. Това сочи справка на Националния институт по метеорология и хидрология.

Средните месечни температури са били между 12 и 18 градуса по Целзий и имат отклонение от месечната норма между минус 2,6 и плюс 0,3 градуса. Най-високата измерена температура е 33,2 градуса на 26 май в село Първомай, област Благоевград. Най-ниската минимална температура в станция в населено място е минус 4,3 градуса в Драгоман на 4 май, а най-ниската температура, измерена на планински връх, е минус 15,5 градуса на вр. Мусала на 2 май. В София най-високата измерена температура е 28,3 градуса на 27 май, а най-ниската - минус 1,2 градуса на 2 май.

Ниските минимални температури в началото на месеца създават условия за образуване на слани и повреди по овошките и лозите. В част от западните райони е компрометирана реколтата от череши, сливи, ябълки и др., на места повредите са от порядъка на 80-90%.

Месечните суми на валежите са между 38% (Видин) и 250% (вр. Ботев) от климатичната норма. Най-масови са валежите на 1, 17, 22, 23 и 24 май. Най-обилни са на 23 май в Централна Северна България и Централен Балкан. Тогава е измерено и най-голямото 24-часово количество валеж - 139,3 мм на вр. Ботев. В населени места като Габрово, Априлци и Трявна на 23 май са измерени над 80 мм валеж. Обилни валежи има и на 1, 17, 20 и 22 май. В София месечната сума валеж е 47,6 мм, което е 65% от нормата, а максималният 24-часов валеж е 17,1 мм на 1 май.

В резултат на интензивни и обилни валежи са регистрирани редица дъждовни и речни наводнения във водосборите на реките Вит, Осъм и Янтра (на териториите на общините Троян, Априлци, Севлиево, Габрово, Трявна, Дряново и Велико Търново).

Падналите на много места в полските райони градушки нанасят повреди по овошките, лозите и пролетните култури. Интензивните и обилни валежи през първите дни от третото десетдневие на месеца наводняват земеделски площи в част от централните райони на страната.

През първата седмица на месец май снежна покривка има по сравнително високите части на Рила, Пирин, Западна и Централна Стара планина и особено в Родопите, но постепенно се стопява. След 7 май сняг има само по върховете. Най-висока снежна покривка в населенo място е измерена в с. Равногор, обл. Пазарджик, на 3 май - 8 см, а на планински връх - 257 см на вр. Ботев, също на 3 май.

Опасни явления

На 11-12 май градушки, на места с размери на орех, нанасят значителни щети в различни части от страната, най-вече в районите на Дряново, Трявна, Габрово, както и в Силистренско. Съобщава се за счупени прозорци на сгради и стъкла на автомобили. Повредени са покривът и фасадата на СУ „Петко Р. Славейков“ и покривът на болницата в Трявна. Унищожена е земеделска продукция.

В резултат на интензивни валежи на 23-24 май преливат реките Янтра, Росица, Видима и притоците им, наводнявайки редица райони в Централна Северна България. Най-засегнати са Габрово, Велико Търново, Севлиево, Ловеч и Априлци, където са нанесени значителни щети по имущество и инфраструктура. Обявени са бедствени положения, извършени са десетки спаси-телни операции и евакуации, има загинал човек. В засегнатите райони 24-часовото количество валеж доближава месечните климатични норми.

