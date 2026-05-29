В Милано започна реставрация на известна мозайка с бик в галерията „Виторио Емануеле“. Мозайката е повредена заради туристическа традиция.

Според легендата хората трябва да стъпят върху изображението на бика и да се завъртят три пъти. Смята се, че това носи късмет и гарантира завръщане в града. Хиляди туристи изпълняват този ритуал всеки ден. Заради това в мозайката се е образувала дупка.

Реставратори вече работят по възстановяването ѝ. Те подменят повредените части с нови каменни елементи. Специалистите напомнят, че традицията е интересна за туристите, но вреди на историческото произведение на изкуството.

