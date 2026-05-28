Ереван се оказва на кръстопът между Русия и Запада. Доналд Тръмп обяви, че премиерът на Армения Никол Пашинян има пълната му подкрепа за предстоящите на 7 юни парламентарни изборие. Това става точно, когато Москва предупреди Ереван, че ще спре доставките на евтино гориво, ако страната продължи да следва курса към Европейския съюз.

Тръмп към Европа: Спрете руския газ, иначе всички си губим времето

Държавният секретар Марко Рубио посети Армения във вторник и подписа споразумение за стратегическо партньорство. Връзките на Ереван с Москва се влошиха през последните години и кавказката страна се стреми да задълбочи отношенията си с Брюксел и Вашингтон. Москва я обвини по-рано този месец, че е въвлечена в това, което тя определи като „антируска орбита“ на Европейския съюз.

Редактор: Станимира Шикова