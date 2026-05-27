Снимка: iStock
Иранската медия съобщи за меморандум за разбирателство, който предвижда САЩ да прекратят морската блокада срещу Иран
Белият дом определи като „пълна измислица“ информацията на иранската държавна телевизия за рамково споразумение между САЩ и Иран за прекратяване на войната в Близкия изток, предаде АФП.
Иранската медия съобщи по-рано, че разполага с проект на меморандум за разбирателство, който предвижда САЩ да прекратят морската блокада срещу Иран и да изтеглят силите си от района на Персийския залив. „Този материал на контролираните от Иран медии не е верен, а меморандумът, който те „публикуваха“, е пълна измислица. Никой не бива да вярва на това, което разпространяват иранските държавни медии. Фактите имат значение“, заявиха от Белия дом в публикация в X.
Иран обвини САЩ че са нарушили примирието
Администрацията също така разкритикува американски медии за това, че са отразили иранските твърдения.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни