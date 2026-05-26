Сред жертвите има деца

Влак се е ударил в училищен автобус на жп прелез в Белгия, пише Sky news. Четирима души са загинали, съобщи белгийският министър на транспорта.

RTL посочва, че става дума за двама тийнейджъри, шофьорът на автобуса и друг възрастен - за когото се твърди, че е бил придружител.

В микробуса е имало общо девет души - шофьорът, придружител и седем деца, които са посещавали училище за деца със специални нужди, пише още изданието. По време на инцидента във влака е имало около 100 души, сред тях няма пострадали, един е откаран в болница, тъй като е изпаднал в шок.

Записи от охранителни камери показват, че прелезът, където е станала катастрофата, е бил затворен, съобщават белгийските медии. VRT Nws информира, че „бариерите са били свалени, светофарите са светели в червено“, когато влакът е ударил автобуса с учениците.

Томас Бекен от оператора на железопътната линия в Белгиан каза пред изданието: „Сблъсъкът е станал в 8:08 ч. Записите показват, че бариерите са били спуснати и светофарът е бил червен. Не знаем как е възможно да се е случил инцидентът. Това е работа на полицията и прокуратурата". 

Бекен обясни още, че железопътната компания съдейства, за да се опита „да разбере как е стигнало до този трагичен инцидент“. Бекен каза още, че „влакът вече е спирал“, когато е станал сблъсъкът, а машинистът е натиснал ръчната спирачка.

Към момента движението по линията е спряно.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че е „съкрушена“ от катастрофата. „Моите най-дълбоки съболезнования са към семействата на жертвите и техните близки. Днес Европа скърби заедно с Белгия“, написа Фон дер Лайен в социалните мрежи.

Редактор: Цветина Петрова
Източник: Sky news

