Трамвай дерайлира и се вряза в сграда в центъра на Белград, предава „Ройтерс”. Ранени са най-малко 12 души – 10 в трамвая и двама в сградата. Има и сериозни материални щети.

Превозното средство пресичало кръстовище, когато по неясни причини дерайлирало и се ударило в партерния етаж на ъглова сграда.

Окончателната причина за инцидента и всички относими факти ще бъдат установени след приключването на официалното разследване и извършването на експертен анализ, се казва в съобщение на компанията за градски транспорт.

