Един човек загина, а 36 души бяха ранени след мощен взрив в сух док в района Статън Айлънд в Ню Йорк. Взривът е станал, докато пожарникари са гасели пожар и са се опитвали да изведат двама блокирани работници.

Сред пострадалите има и огнеборци. Един пожарен инспектор е в критично състояние с фрактура в областта на слепоочието и мозъчен кръвоизлив. Той е интубиран и остава под лекарско наблюдение. Друг пожарникар също е в тежко състояние, но според лекарите има признаци на подобрение.

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани заяви, че това е била „сложна и бързо развиваща се извънредна ситуация“. По думите му над 200 спасители и около 70 екипа на пожарната и спешната помощ са участвали в операцията.

"В операцията се включиха около 70 екипа на пожарната и спешната помощ. В момента на място работят над 200 спасители. Поздравявам всички за бързата реакция и смелостта им. Пожарникарите успяха да овладеят огъня, но ситуацията все още остава опасна. След като пожарът бъде напълно потушен, службите на пожарната в Ню Йорк ще започнат пълно разследване на причините за инцидента", каза Мамдани.

Властите все още не разкриват самоличността на загиналия, но уточниха, че той е цивилен. След окончателното потушаване на пожара ще започне пълно разследване на причините за инцидента.



