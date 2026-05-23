Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова разпореди още сутринта в събота засилено наблюдение на обстановката в страната във връзка с очакваните интензивни валежи и повишените водни количества. МОСВ е в постоянна координация с областните администрации, кметовете, Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР), регионалните структури и останалите компетентни институции. Това съобщават от пресцентъра на ведомството.

Екипи на БДДР към МОСВ извършваха обходи през целия ден и наблюдение на критични участъци, речни корита и потенциално рискови зони в областите Велико Търново и Габрово. Следят се нивата на реките и язовирите, както и развитието на метеорологичната обстановка в реално време. Към момента се наблюдава постепенно успокояване на обстановката в двете области.

По информация на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) през по-голямата част на нощта валежи ще има в западните и централните райони на Северна България, Горнотракийската низина и югоизточните райони. Утре около и след обяд над по-голямата част от страната ще се развива значителна купеста и купесто-дъждовна облачност, като на много места се очакват валежи, придружени с гръмотевици. Възможни са и локални градушки.

Във връзка с повишените водни количества министър Карамфилова е в постоянна връзка с областните управители и компетентните институции. По-рано в събота от "Националната електрическа компания" ЕАД (НЕК), в чиято компетентност е управлението и експлоатацията на комплексните и значими язовири за енергийни нужди, придупредиха за предстоящо преливане на язовир „Александър Стамболийски“, а впоследствие съобщиха за започналото преливане заради значителните валежи в района на водосбора на река Росица.

МОСВ продължава да следи обстановката в страната и при необходимост ще реагира своевременно в координация с всички компетентни институции.

