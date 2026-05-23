Те са тихи. Рядко имаме очи да ги видим. Но без да знаем, всеки ден ни дават поводи за гордост. Някои с медали. Други - с добри дела. В навечерието на 24 май „Темата на NOVA” представя историите на хора, които обединяват своята енергия в подкрепа на науката, на културата, на знанието, но и на доброто.

Хиляди ученици, стотици учители и десетки граждански инициативи застават зад първата по рода си кампания „Азбука на чудесата”. За авторите на добро разказват Деница Суруджийска и операторът Георги Георгиев.

Гледайте „Азбука на доброто” в „Темата на NOVA“ на 23 май, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.