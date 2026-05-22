Има ли вече бум на резервациите покрай „Евровизия” догодина и увеличи ли се интересът към страната ни - темата в ефира на NOVA NEWS коментира Борис Павлов от Асоциацията за туристически имоти и иновации.

„Мащабът ще бъде много сериозен - това е събитие, което никога не сме виждали в България, а благоприятните последици от него ще усещаме години наред. Резервациите започнаха още в минутите след обявяването на победата на DARA. Видяхме буквално през нощта срещу неделя да влизат резервации в апартаментите за гости, тъй като те нямат механизми за т.нар. ранни записвания и поддържат отворени календари за години напред. Първо започнаха да се резервират именно те, както и някои от по-малките хотели”, посочи Павлов.

„Трудно е отсега да кажем колко гости се очакват, но това ще бъдат стотици хиляди, които ще дойдат през месец май. След това, благодарение на страхотната реклама, която България получава покрай DARA, ще усетим сериозен ръст в туризма и в дългосрочен план”, заяви той.

„Рекламната стойност, която държавата ни получава като туристическа дестинация, е над 500 млн. евро според някои проучвания. За сравнение - бюджетът, с който Министерството на туризма разполага за реклама, е едва около 10 млн. евро годишно. Така че можем да си представим за каква мащабна реклама става дума. Смятам, че ще има положително влияние и върху предстоящия летен туристически сезон. Трябва да вземем предвид и някои неблагоприятни фактори, като войната в Близкия изток, но смея да твърдя, че ще имаме сравнително успешен сезон”, коментира Павлов.

Той е на мнение, че София е правилният избор за домакин на „Евровизия“ заради залата и нейния капацитет, летището, както и легловата база на столицата. По думите му вече са започнали разговори между някои от хотелите във високия сегмент и екипи на „Евровизия“.

„Необходима е определена инфраструктура, която според мен само столицата може да предостави. Убеден съм, че Столична община ще спечели това домакинство и ще се справи по перфектен начин”, коментира той.

По отношение на високите цени, които вече се наблюдават в платформи за отдаване под наем, той коментира, че това е спекула. „Тези резервации на подобни цени няма да се случат по няколко причини. Предстои въвеждането на регламент на ниво ЕС, според който всички нерегистрирани места за настаняване ще отпаднат. Много от обявите в интернет платформите към днешна дата не са регистрирани. Има и хора, които обичайно не отдават жилищата си краткосрочно, а просто искат да се възползват от „Евровизия“ и да отдадат собственото си жилище за няколко седмици на много високи цени. Това обаче няма да бъде възможно, тъй като ще трябва да преминат през цялата административна процедура, която ще бъде строго контролирана от самите платформи”, посочи той.

Павлов поясни, че регламентът ще гарантира, че едно място за настаняване няма да може да бъде публикувано в платформите без регистрационен номер и без да е преминало през определени стъпки. „Няма да стигнем до някакви безбожни нива на спекула. Реалистично е цените да бъдат два до три пъти по-високи от нормалното, тъй като ще има наистина голямо търсене. Легловата база на столицата е около 30 хиляди легла, а очакваме между 50 и 60 хиляди души да дойдат от чужбина само за дните на конкурса”, посочи още той.

