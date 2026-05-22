„Тази област на ниско налягане постепенно се оттегля на изток, но с тилната си част продължава да влияе на времето в нашата страна и в следващите две денонощия това ще води до валежи, включително и в нощните часове”, коментира синоптикът от НИМХ Анастасия Стойчева в ефира на предаването „Здравей, България” по NOVA. Тя предупреди, че се очакват значителни количества дъжд и призова гражданите да не подценяват жълтите и оранжевите кодове.

По думите на Стойчева най-големи количества валежи се очакват главно в Предбалкана и Северна България, където се очаква да паднат до 65 литра на квадратен метър. Заради североизточния вятър, който допълнително генерира облачност в този район, „ако инфраструктурата не е подготвена, е много ясно, че би могло да има проблеми”, предупреди синоптикът. Тя допълни, че хидролозите работят върху това да установят в коя част от реките би могло да се стигне до наводнения.

Оранжев и жълт код за опасно време в 20 области у нас в петък

Освен обилни дъждове, в много райони от страната се очакват и градушки, главно там, където облачността се разкъса и се развие мощна купесто-дъждовна облачност.

Студеният фронт ще засегне и празничния 24 май. „За съжаление ще има валежи, те няма да са разположени през целия ден, главно в следобедните часове, но ще има и райони, в които ще вали сутринта”, обясни Стойчева и посъветва хората да следят краткосрочната прогноза.

По-спокойно ще бъде времето в почивния 25 май, който ще е денят с най-малко валежи. Въпреки това Стойчева отправи предупреждение към всички, които планират да излязат в планината: „В следобедните часове ще се развива конвекция, от която ще има гръмотевици, особено в планините не бива да правим компромис с това”. Тя подчерта, че обществото ни е твърде напреднало, за да се стига до ситуации, в които някой не знае колко опасна е гръмотевичната дейност.

Относно общата картина за месец май, синоптикът обобщи, че той ще приключи като студен месец с отрицателни температурни отклонения от нормата за повечето райони на страната. „Честно казано, и първото десетдневие на юни изглежда, че няма да е много стабилно”, отбеляза Стойчева. Тя обаче успокои, че все по-малко ще са периодите с групи от по 2-3 поредни дни с валежи, което показва, че лятото все пак наближава.

Редактор: Мария Барабашка