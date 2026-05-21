Българска парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова, пристигна в Рим за двудневно официално посещение по повод 24 май - Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

На летището в италианската столица делегацията беше посрещната от посланика на България в Италия Иван Кондов и от българския посланик към Светия престол Костадин Коджабашев.

Папата ще приеме българска делегация в навечерието на 24 май

Визитата на Михаела Доцова започна със срещна с председателя на Камарата на депутатите на италианския парламент Лоренцо Фонтана. Двамата са обсъдили сътрудничеството между двете държави. Фокус в разговора е била и сложната геополитическа обстановка и по-конкретно - войната в Иран и последствията от нея.

В рамките на визитата утре е предвидена аудиенция при папа Лъв XIV във Ватикана. Срещата е част от традиционните посещения на български държавни представители по повод празника на българската писменост и духовност.

В програмата на българската делегация е включено и поднасяне на цветя пред паметника на Капитан Петко войвода на хълма Джаниколо в Рим.

В състава на делегацията участват заместник-председателят на Народното събрание и заместник-председател на парламентарната група на ДПС Айтен Сабри, лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов, заместник-председателите на парламентарните групи на „Прогресивна България“ и ГЕРБ-СДС Владимир Николов и Костадин Ангелов, както и народните представители Атанас Славов от „Демократична България“ и Венко Сабрутев от „Продължаваме Промяната“.

„Обсъдихме международната обстановка, която в момента е изключително динамична заради множеството кризи и военни конфликти. Това е сериозно предизвикателство и за Европейския съюз, тъй като последствията се усещат не само в глобален мащаб, но и пряко засягат европейските държави. В този контекст потвърдих позицията, че България ще продължи да работи и да подкрепя всички усилия, насочени към опазване на мира", каза председателят на Народното събрание пред журналисти.

Особено внимание беше обърнато на конфликтите в региона на Иран, които водят до ограничения в корабоплаването и оказват влияние както върху Италия, така и върху България: "Тези процеси вече се отразяват върху цените на петрола и водят до поскъпване и в други сектори на икономиката. Затова се обединихме около необходимостта от деескалация и възможно най-бързо прекратяване на конфликтите“, заяви Доцова.

