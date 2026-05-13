Председателят на 52-рото Народно събрание Михаела Доцова ще оглави българската делегация, която тази година ще бъде приета на официална аудиенция при папа Лъв XIV във Ватикана. Посещението е по повод 24 май - Денят на светите братя Кирил и Методий, българската азбука, просвета и култура и славянската книжовност.

В рамките на визитата в Рим и Ватикана, насрочена за 21 и 22 май, Доцова ще проведе и двустранна среща с председателя на Камарата на депутатите на Италия Лоренцо Фонтана. Очаква се разговорите да засегнат теми от парламентарното сътрудничество и двустранните отношения между България и Италия.

Като част от традиционната програма българската делегация ще присъства на тържествена православна литургия в базиликата „Сан Клементе“, където се намира гробът на Свети Кирил. Предвидено е и посещение в една от най-значимите римски църкви - базиликата „Санта Мария Маджоре“.

Посещението е част от утвърдената през годините държавна традиция България да отбелязва 24 май в Рим и Ватикана - в знак на почит към делото на светите братя и приноса на България към славянската писменост.

