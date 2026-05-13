За първи път посетителите на Лондонския зоопарк ще могат да наблюдават на живо работата на учени и ветеринарни лекари там. Това ще стане след построяването на специален център на стойност 20 милиона паунда. Целта му е да вдъхнови хората да се включат в опазването на природата.

Лондонският зоопарк, един от най-старите и известни в света, се подготвя за мащабна иновация. По повод своята 200-годишнина, Зоологическото дружество на Лондон обяви изграждането на нов модерен център за грижа за животните.

"Не само отбелязваме всичко постигнато през тези два века, но и гледаме към бъдещето. Сега обявяваме изграждането на изцяло нов център, който ще се грижи за здравето на дивите животни тук, в сърцето на Лондон", каза Катрин Ингланд, която е изпълнителен директор на Зоологическото дружество на Лондон.

Новият комплекс на стойност 20 милиона британски лири ще бъде изграден в Риджънтс Парк - домът на Лондонския зоопарк. За първи път посетителите ще могат да наблюдават отблизо работата на ветеринарите и учените - от рутинни прегледи до сложни медицински процедури и лабораторни изследвания.



"Едно от най-вълнуващите неща в този център е, че хората ще могат да виждат нашите ветеринари и медицински сестри в действие, докато лекуват животните. Но също така ще могат да наблюдават и работата на нашите невероятно талантливи учени, които изследват и научават все повече за дивите животни, както и за начините, по които можем да ги защитим", каза още Ингланд.

Зоологическото дружество на Лондон има ключова роля в историята на съвременната ветеринарна медицина. Организацията открива първия зоопарк с научноизследователска цел в света още през 1828 година. Само година по-късно назначава и първия ветеринарен лекар, работещ в зоопарк. През десетилетията институцията се превръща в световен център за изследвания, опазване на редки видове и обучение на специалисти по дивата природа.



"От 200 години защитаваме видове и възстановяваме местообитания. Това, което знаем днес, е, че здравето на дивите животни е пряко свързано с това на хората", разказва Ингланд.



Освен лечебните помещения, центърът ще разполага и с модерни лаборатории, където учени ще изследват болести, вируси и влиянието на климатичните промени върху животинските видове. Проектът има и друга амбициозна цел - да вдъхнови ново поколение специалисти.



"Надяваме се достъпът на обществеността до този център да вдъхнови хората да се включат в опазването на природата. Независимо дали като ветеринарни лекари, медицински сестри, микробиолози, учени или каквото и да е друго", коментира Стефан Саверимуту, ветеринарен лекар към Зоологическото дружество на Лондо

Тази модернизация ще е една от най-мащабните в историята на Лондонския зоопарк.

