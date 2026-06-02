Очаквах вместо удължителен бюджет вече да имаме бюджет за 2026 г., който да се разглежда и гласува. За мен това забавяне е притеснително. Днес прочетох, че бюджетът за 2026 г. ще бъде внесен през август, което ми говори, че най-вероятно ще имаме държавен бюджет през септември. А това означава, че общинските бюджети ще бъдат гласувани най-рано през октомври. Това е притеснително. Това каза Иван Таков, заместник-председател на БСП, в ефира на "Денят на живо" по NOVA NEWS.

"Овладяването на цените е от изключителна важност, затова можем да поздравим новото правителство и да видим какъв ще бъде крайният ефект", допълни още той.

По отношение на дефицита Таков каза следното: "Нека погледнем какво се случва в Европа и у нас. Средно в Европейския съюз държавите преразпределят около 50% от брутния си вътрешен продукт, като около 20% от тях отиват за социални плащания. При нас се преразпределят около 39-40% от БВП, като едва 12% отиват за социални плащания. Как може да бъде запълнен този дефицит? Единият вариант е затягане на разходите. Но има и друг вариант, за който не мога да разбера защо продължава да се мълчи. Просто трябва да имаме по-справедлива данъчна система". Таков обясни, че от БСП са заявили вече, че "богатите, милионерите и големите корпорации трябва да плащат повече - така е справедливо". "Не можем да продължаваме с тази данъчна система и същевременно да очакваме, че няма да изпаднем в дефицит", беше категоричен той.

Таков каза, че запита дали причината за високите цени и голямата инфлация не се крие в алчността на големите корпорации, "които просто искат по-големи печалби и като виждат, че няма достатъчно регулации и санкции, те безконтролно вдигат цените".

"Убеждаваха ни много настойчиво същите тези десни икономисти, че с приемането на еврото влизаме в клуба на богатите и всичко ще тръгне нагоре. Още тогава предупреждавах, че държавата трябва да бъде на мястото си, за да помогне на хората и да разсее техните страхове. В никакъв случай не трябва да се замразяват социални плащания. Напротив – точно обратното", каза още той.

По отношение на пенсиите Таков беше категоричен, че трябва винаги да се работи в посока на увеличаването им.

Таков коментира и внесеното предложение за удължаване на престоя на американските самолети-цистерни на летище "Васил Левски". Той посочи, че Румен Радев не е променил позицията си по този въпрос. "Не съм сигурен, че търговският подход от типа „махнете визите, а ние ще оставим самолетите“ е най-правилният. Процесите там са доста по-сложни", допълни Таков.

Друга тема, която беше обсъдена, е номинацията на Дъг Холдър за посланик на САЩ у нас . Таков е на мнение, че това е съвсем нормална стъпка, при това закъсняла.

Във връзка с казуса "Баба Алино" Таков беше категоричен, че дълго време това няма как да е останало незабелязано от общенската администрация и контролните органи. "В момента всички се правят на изненадани – кой бил виновен, предишната администрация ли, сегашната ли, Министерството на регионалното развитие ли", допълни още той. Според него кметът и общинската администрация разполагат с достатъчно механизми да спрат едно незаконно строителство или поне да сигнализират компетентните органи. "Виждаме, че тук в продължение на повече от две години е имало пълно мълчание и бездействие. След като избухна скандалът, всички започнаха да се питат как се е появило това", подчерта още той. Според него в този казус е имало "затваряне на очи".

Таков коментира още внесената от групата на БСП жалба срещу доклада, с който кметът Васил Терзиев иска да придобие фигурите от Паметника на Съветската армия. Той каза, че вече е отправяно запитване към Терзиев защо иска да придобие тези фигури. Според Таков паметникът е български и е "напоен с много история".

