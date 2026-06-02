За мен ролята на особения управител на "Лукойл" е ключова. И то не само по отношение на цените, но и от гледна точка на правната сигурност за българската държава, защото в момента ние управляваме чужд актив и сме отговорни пред собствениците му за това как сме го управлявали. Трябва да се намери тънък баланс между доброто управление на актива и ползите за българския потребител. Това заяви бившият енергиен министър Трайчо Трайков в предаването "Пресечна точка".

Той коментира нарастването на цените на петрола. По думите му, ще бъде безотговорно да се твърди, че рискът е отминал и всяко управление трябва е готово с различни сценарии и възможности за реакция. "Наблюдавайки динамиката в цените на суровия петрол, виждаме първо, че цените вече по-малко се колебаят от някакви изказвания и моментни настроения. Вижда се един сравнително тесен коридор, в който се колебаят. Сега е по-скоро в долната част - около 94-95 долара за барел", коментира Трайков.

"Известно е, че от повече от две години в България няма титуляр посланик на САЩ. И посланик Кимбърли Гилфойл, която е базирана в Атина, е най-високопоставеният представител на Белия дом в нашия регион. С оглед на много интензивното енергийно сътрудничество, което имаме с Гърция и Румъния, мисля, че са нормални такива срещи", заяви той относно изненадващото посещение на Гилфойл у нас.

"Вчера на един форум, който се провежда тук в София, беше и гръцкият министър на енергетиката, с когото аз съм разговарял няколко пъти. Така че това, че сега разговорите продължават, не ме изненадва особено", допълни Трайков.

Той поясни, че разговорите са били относно диверсификацията на газовите доставки. "В момента основният източник на газ, различен от руския, е по Южния газов коридор. Това е тръбата, която чрез интерконектора Гърция - България ни свързва с находищата в Каспийско море. Това е нещо, което преди 15 години успяхме да вкараме във фаза, от която няма връщане. И въпреки че тогава предимствата не бяха очевидни, от 2022 година насам се вижда колко е добре, че го имаме", коментира Трайков.

"Но освен този милиард, милиард и нещо, което идва оттам, ние за гарантиране на нашето потребление имаме нужда поне от още толкова, даже от малко повече. Общото потребление е към 2,8 милиарда годишно. И затова акцентираме върху доставките оттук през средиземноморските терминали за втечнен природен газ", допълни той.

По думите му винаги има два основни пункта в доставките на газ - това са инфраструктурата и търговските споразумения за доставка на газ. "Особено след като Персийският залив излезе временно от играта. Не се знае докога, но за момента се предвижда, че може би години ще са необходими за възстановяването на инфраструктурата в Рас Лафан. Това е терминалът на Катар, където се произвеждат 20% от втечнения природен газ в света. Най-безконфликтният източник е от САЩ. И именно това донякъде определя интереса и ангажираността на американските официални лица", посочи още Трайков.

Редактор: Ивета Костадинова