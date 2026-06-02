Българската народна банка извърши превод към Министерството на финансите в полза на държавния бюджет на Република България в размер на 281 милиона евро.

Преводът е извършен в съответствие със Закона за БНБ и е за сметка на годишното превишение на приходите над разходите на БНБ за 2025 година.

БНБ преведе годишната си печалба в полза на бюджета

