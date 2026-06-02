Тежък пътен инцидент е станал снощи малко след 23:30 часа в землището на кюстендилското село Самораново.

Лек автомобил, управляван от 20-годишен младеж от Дупница, се е движил с висока скорост, когато е излязъл от пътя и се е ударил в тухлена стена на частен имот.

При катастрофата е пострадал водачът, който е настанен за лечение в столична болница със счупена подбедрица на десния крак. Двама негови спътници - на 17 и 18 години - са приети в реанимацията на болницата в Дупница с тежки черепно-мозъчни травми.

Направените тестове за алкохол и наркотични вещества на водача са отрицателни. На място е извършен оглед от дежурна полицейска група, а екип на пожарната в Дупница е оказал техническа помощ при разчистването и обезопасяването на района.

Редактор: Цветина Петкова