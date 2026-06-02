Десетки хиляди останаха без електричество

Силна тропическа буря връхлетя Югозападна Япония, причинявайки сериозни щети, прекъсвания на електрозахранването и масови транспортни смущения. Деветима души са ранени, след като бурята „Джангми“ премина през региона с проливни дъждове и ураганни ветрове.

Стихията, която вече не е класифицирана като тайфун, се образува над Окинава на 1 юни, преди да започне движението си на север. Японската метеорологична агенция предупреди за риск от високи вълни, свлачища и внезапни наводнения в засегнатите райони.

Властите в град Миязаки на остров Кюшу издадоха препоръка за евакуация на целия град, където живеят около 390 000 души. Мярката беше предприета заради очакваното влошаване на метеорологичните условия и опасността от наводнения.

Силният вятър и проливните валежи са причинили значителни материални щети, включително падане на дървета и блокиране на пътища. В Окинава е било регистрирано падане на 10-метрово дърво, което е показателно за интензивността на бурята.

Електрозахранването е било прекъснато в десетки хиляди домакинства – около 17 000 на Окинава и над 30 000 в региона Кагошима, което допълнително усложнява обстановката в засегнатите райони.

По данни на властите ранените са пострадали, след като силните ветрове са изхвърляли предмети и са създавали опасни ситуации по улиците, включително загуба на равновесие при пешеходци.

Правителството предупреждава, че последиците от бурята могат да засегнат и по-широки райони, включително столицата Токио, където се очакват смущения в обществения транспорт в началото на юни.

Властите призовават населението да следи внимателно официалните предупреждения и да спазва евакуационните инструкции. 

Междувременно двете най-големи авиокомпании в страната – All Nippon Airways и Japan Airlines – са отменили около 600 полета в периода 1-3 юни заради неблагоприятното време и очакваните транспортни затруднения.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: БГНЕС

