Силна тропическа буря връхлетя Югозападна Япония, причинявайки сериозни щети, прекъсвания на електрозахранването и масови транспортни смущения. Деветима души са ранени, след като бурята „Джангми“ премина през региона с проливни дъждове и ураганни ветрове.

Стихията, която вече не е класифицирана като тайфун, се образува над Окинава на 1 юни, преди да започне движението си на север. Японската метеорологична агенция предупреди за риск от високи вълни, свлачища и внезапни наводнения в засегнатите райони.

Storm No.6 (Jangmi), has just passed Okinawa, Japan, causing considerable damage to trees and infrastructure, and caused injuries to over 10 people. It is now heading towards the main islands of Japan.



Властите в град Миязаки на остров Кюшу издадоха препоръка за евакуация на целия град, където живеят около 390 000 души. Мярката беше предприета заради очакваното влошаване на метеорологичните условия и опасността от наводнения.

Силният вятър и проливните валежи са причинили значителни материални щети, включително падане на дървета и блокиране на пътища. В Окинава е било регистрирано падане на 10-метрово дърво, което е показателно за интензивността на бурята.

Електрозахранването е било прекъснато в десетки хиляди домакинства – около 17 000 на Окинава и над 30 000 в региона Кагошима, което допълнително усложнява обстановката в засегнатите райони.

Japan is on high alert as a severe tropical storm moves closer to the country, bringing widespread disruption across transport and daily life.



По данни на властите ранените са пострадали, след като силните ветрове са изхвърляли предмети и са създавали опасни ситуации по улиците, включително загуба на равновесие при пешеходци.

Правителството предупреждава, че последиците от бурята могат да засегнат и по-широки райони, включително столицата Токио, където се очакват смущения в обществения транспорт в началото на юни.

Властите призовават населението да следи внимателно официалните предупреждения и да спазва евакуационните инструкции.

Междувременно двете най-големи авиокомпании в страната – All Nippon Airways и Japan Airlines – са отменили около 600 полета в периода 1-3 юни заради неблагоприятното време и очакваните транспортни затруднения.

