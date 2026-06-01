Президентът на САЩ Доналд Тръмп трябва до днес да отговори на искането на британската медия BBC за прекратяване на съдебно дело на стойност 10 милиарда долара. Искът е свързан с документален филм, за който Тръмп твърди, че е представил подвеждащо негова реч от 6 януари 2021 г.

Според американския президент редакцията на материала е създала внушение, че той е насърчил свои привърженици да щурмуват сградата на Конгреса на САЩ по време на сертифицирането на изборната победа на Джо Байдън. От медията отхвърлят обвиненията и настояват съдът да прекрати делото.

Доналд Тръмп срещу Би Би Си - хронологията на един скандал

От Би Би Си аргументират позицията си с факта, че Тръмп е спечелил нов президентски мандат, което според тях подкопава твърденията му за нанесени щети за репутацията му. Въпреки това спорът около документалния филм предизвика сериозен обществен отзвук и доведе до оставките на двама висши ръководители на медията през миналата година.

Делото е част от по-широката серия съдебни спорове, които Тръмп води срещу големи медийни организации.

