Искът е свързан с документален филм, за който той твърди, че е представил подвеждащо негова реч
Президентът на САЩ Доналд Тръмп трябва до днес да отговори на искането на британската медия BBC за прекратяване на съдебно дело на стойност 10 милиарда долара. Искът е свързан с документален филм, за който Тръмп твърди, че е представил подвеждащо негова реч от 6 януари 2021 г.
Според американския президент редакцията на материала е създала внушение, че той е насърчил свои привърженици да щурмуват сградата на Конгреса на САЩ по време на сертифицирането на изборната победа на Джо Байдън. От медията отхвърлят обвиненията и настояват съдът да прекрати делото.
Доналд Тръмп срещу Би Би Си - хронологията на един скандал
От Би Би Си аргументират позицията си с факта, че Тръмп е спечелил нов президентски мандат, което според тях подкопава твърденията му за нанесени щети за репутацията му. Въпреки това спорът около документалния филм предизвика сериозен обществен отзвук и доведе до оставките на двама висши ръководители на медията през миналата година.
Делото е част от по-широката серия съдебни спорове, които Тръмп води срещу големи медийни организации.
