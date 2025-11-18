BBC отправи публично извинение към президента Доналд Тръмп за подвеждащия монтаж на неговата реч от 6 януари 2021 г., но медията заяви, че „категорично не е съгласна, че има основание за иск за клевета.“

От основаването си преди повече от век британската обществена медия има опит със скандалите. През последната седмица тя се оказа въвлечена в сериозна криза, след като генералният ѝ директор подаде оставка, ръководителят на новините напусна, поставени бяха въпроси относно достоверността на журналистическите материали, а Тръмп заяви, че е готов да заведе дело за милиарди долари.

„Ще ги съдим за сума между един милиард и пет милиарда долара, вероятно някъде следващата седмица“, каза Тръмп от борда на Air Force One, докато летеше към Флорида за уикенда.

► Какво предизвика последната криза?

Натискът върху медията расте от 3 ноември, когато десният всекидневник Daily Telegraph публикува части от досие, изготвено от съветника на BBC по стандартите и насоките. Освен че критикува отразяването от страна на BBC на въпросите, свързани с трансджендър темите, и повдига опасения за антиизраелска пристрастност в арабската служба на BBC, досието посочва, че издание на водещата документална поредица на BBC - Panoramа, озаглавено „Тръмп: Втори шанс?“ и излъчено дни преди президентските избори в САЩ през 2024 г., е било подвеждащо.

Снимка: Getty Images

Скандал и оставки в Би Би Си: Тръмп заплаши, че ще съди медията за 1 милиард долара

По-конкретно, то показва как външната продуцентска компания, създала филма, е съединила три цитата от две части на речта от 6 януари 2021 г. в изявление, което изглежда като един цитат, в който Тръмп приканва своите поддръжници да тръгнат с него и да „се борят яростно“. С това се създавало впечатлението, че Тръмп дава зелена светлина на своите поддръжници да щурмуват Капитолия в момент, когато Конгресът се готви да удостовери победата на новоизбрания президент Джо Байдън на изборите през 2020 г., за които Тръмп твърдеше, че са били откраднати от него.

► „Мисля, че измамиха обществото“

Негодованието от страна на противниците на Би Би Си, които са много както във Великобритания, така и в чужбина, беше незабавно и бурно. Телевизионната компания, която се финансира от годишна лицензионна такса от 174,50 паунда (230 долара), плащана от всички домакинства в Обединеното кралство, които гледат телевизия на живо или каквото и да е съдържание на BBC, беше обвинена в пристрастия срещу Тръмп, което е характерно за присъщата им либерална пристрастност в организацията.

Тръмп: Би Би Си осакатиха моята красива и успокояваща реч, длъжен съм да ги съдя

В продължение на дни Би Би Си казваше много малко, като заявяваше, че няма да коментира изтеклата информация.

На 9 ноември натискът върху Би Би Си стана все по-остър, което накара висшия изпълнителен директор Тим Дейви и ръководителя на новините Дебора Търнес да подадат оставка заради това, което телевизионният оператор нарече „грешка в преценката“.

Също така беше разкрито, че Тръмп е поискал опровержение, извинение и обезщетение, но това не го е спряло да планира да заведе дело. „Мисля, че те измамиха обществото и го признаха“, каза Тръмп през изминалата седмица.

► Би Би Си се извини на Тръмп

Тръмп беше определил краен срок до петък, в който Би Би Си да отговори на предизвикателството му. Въпреки че по-рано през седмицата мдията заяви, че редактираната част от програмата е „грешка в преценката“, тя не се извини директно на Тръмп в четвъртък вечерта.

Би Би Си се извини на Доналд Тръмп за редактирането на негова реч

В изявление Би Би Си заяви, че председателят ѝ Самир Шах лично е изпратил писмо до Белия дом, в което е казал, че той и корпорацията съжаляват за редакцията на речта. Въпреки че изявлението на Би Би Си не отговаря на искането на Тръмп да получи обезщетение за „огромни финансови и репутационни щети“, заглавието на новината за извинението посочва, че телевизионната компания отказва да плати обезщетение.

► Реакцията на Тръмп

В допълнение към настояването си, че извинението няма да спре съдебния иск, Тръмп заяви в петък вечер, че планира скоро да разговаря с британския премиер Киър Стармър, като отбеляза: „Той всъщност ми се обади. Много му е неудобно“.

„Обединеното кралство е много, много засрамено от това, което направи Би Би Си“, каза Тръмп.

Скандал и оставки в Би Би Си: Ще съди ли Тръмп медията заради редактираната му реч

Правни експерти заявиха, че американският държавен глава вероятно ще се сблъска с предизвикателства, ако реши да заведе делото в съда във Великобритания или Съединените щати. Те твърдят, че Би Би Си може да докаже, че Тръмп не е бил засегнат, тъй като в крайна сметка е бил избран за президент през 2024 година.

Въпреки че много правни специалисти отхвърлят твърденията на президента срещу медиите като такива с малка тежест, той е печелил няколко доходоносни извънсъдебни споразумения срещу американски медийни компании и би могъл да се опита да използва грешката на Би Би Си, за да получи обезщетение, като спечелената сума потенциално би могъл да даде за благотворителна кауза по негов избор.

► Бъдещето на Би Би Си

Каквото и да се случи с тази последна криза в следващите дни и седмици, натискът върху Би Би Си ще остане, особено в нейните новинарски редакции, където всяка грешка или предполагаемо пристрастие без съмнение ще бъде подложено на критика от противниците.

Като обществен телевизионен оператор, Би Би Си трябва да бъде безпристрастна в отразяването на новините. Това е деликатен баланс, който често поставя британската медия в затруднено положение, пише "Асошиейтед прес". Някои смятат, че тя се накланя твърде много към дясното, докато други мислят обратното. Каквато и да е истината, много хора са на мнение, че Би Би Си често се въздържа в отразяването на новините, особено по вътрешнополитически въпроси.

Освен че трябва да бъде назначен нов генерален директор и ръководител на новинарската служба, Би Би Си трябва да преговаря и за своето бъдеще с правителството.

Редактор: Цветина Петрова