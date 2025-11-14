Британската медийна корпорация Би Би Си се извини на американския президент Доналд Тръмп заради епизода на предаването Panorama. В него части от речта му от 6 януари 2021 година са били монтирани така, че се създава „погрешното впечатление“ за отправяне на директен призив към насилие.

Скандал и оставки в Би Би Си: Ще съди ли Тръмп медията заради редактираната му реч



След критики Би Би Си обяви, че програмата няма да бъде излъчвана отново. Тръмп заплаши, че ще съди медията за един милиард долара и поиска извинение и компенсация. Британската медия призна грешката си, но подчерта, че няма основания за иск, тъй като монтажът не е бил злонамерен и не е причинил вреда.

Тръмп: Би Би Си осакатиха моята красива и успокояваща реч, длъжен съм да ги съдя



Скандалът доведе до оставките на генералния директор Тим Дейви и ръководителят на новините Дебора Търнес. Междувременно изданието Telegraph посочи втори спорен монтаж на речта на Тръмп, излъчен през 2022 година, който Би Би Си обеща да провери.

Редактор: Станимира Шикова