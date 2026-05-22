Кризата в Близкия изток и продължаващото блокиране на Ормузкия проток, разходите за отбрана и подкрепата за Украйна бяха обсъдени днес на срещата на външните министри на НАТО в Швеция. България бе представена от ресорния ни министър Велислава Петрова.

Първите дипломати подготвиха и предстоящата среща на върха на Алианса през юли в Анкара. Американският държавен секретар Марко Рубио се присъедини към разговорите днес. Той заяви, че целта на Вашингтон е „по-силен” НАТО. Рубио добави, че Съединените щати постоянно преразглеждат военното си присъствие по света и решенията за разполагането на войски са „технически, а не политически”. Генералният секретар Марк Рюте също коментира, че Вашингтон обмисля ролята си, тъй като „не може да бъде навсякъде едновременно”.

Преди да отпътува Марко Рубио разкритикува остро останалите страни от НАТО, които не оказват подкрепа на САЩ във войната в Иран.

„Президентът е много разочарован. Има много страни в НАТО, които са съгласни с нас, че Иран не може да има ядрено оръжие, че е заплаха за света. Така че президентът каза: „Добре, ще направя нещо по въпроса“. Той не ги моли да изпратят войски. Не ги моли да изпратят изтребителите си, но те отказват да направят каквото и да било“, каза той.

