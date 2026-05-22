Мисля, че приносът на българите в чужбина за успеха на DARA на „Евровизия” беше решаващ. Това заяви директорът на Изпълнителната агенция за българите в чужбина Райна Манджукова в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS.

По думите на ѝ Агенцията е имала специална роля за популяризирането на конкурса сред сънародниците извън страната. „DARA ни записа специални кратки видеа, в които се обърна персонално към българите в Мюнхен, Брюксел, Лион, Лондон. Моите колеги направиха всичко възможно тези видеа, заедно с нашия призив да подкрепим България, да се разпръснат до всяко кътче на планетата. Имахме удоволствието да гледаме как лавинообразно се разпространява информацията”, каза тя.

Манджукова коментира и 11-ият събор „На мегдана на другата България”, провел се в Мюнхен. Тя заяви, че събитието е било с рекордно участие тази година – 120 фолклорни състава от 21 държави, включително Република Южна Африка. „Мюнхен беше български град. Имаше над 4 хиляди българи”, каза тя. И добави: „В събота по време на самото събитие няколко пъти звуча обръщението на DARA. Това предизвика голям фурор сред хората и гласуването беше масово”.

Румен Радев към DARA: Ти вече си част от европейската политика

Според директора на ИАБЧ, когато българите имат кауза, те са способни да бъдат единни. Тя посочи като пример фолклорът, който обединява чрез масови прояви. „Навсякъде по света българите играят хора. Те никога не са го правели в България. Това вече е извън рамките на културата. Говорим за неистово желание да се запазим”, сподели Манджукова. „Точно тук е ролята на нашата агенция. Да помогнем на българите да се съхранят. Българските училища са вече над 400 в целия свят. Чрез културните сдружения ние показваме, че България има нужда от тях”, коментира още тя.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Маринова