Съветът на ЕС съобщи, че е одобрил въвеждането на възможност за налагане на санкции срещу Иран заради затварянето на Ормузкия проток, пише кореспондетът на БТА Николай Желязков. Решението предвижда разширяване на обхвата на санкциите, първоначално предвидени заради иранската помощ за Русия във войната срещу Украйна и за въоръжени групировки в Близкия изток и района на Червено море.

Освен това допълнителни санкции ще могат да бъдат налагани срещу физически лица и организации, участвали в действия или политики на Техеран, насочени срещу свободното преминаване на кораби в региона. От Съвета на ЕС посочват, че действията срещу плавателни съдове, преминаващи транзитно през Ормузкия проток, противоречат на международното право и нарушават установените права за мирно и транзитно преминаване през международни проливи.

Предвидените ограничения включват забрана за пътуване и транзитно преминаване през територията на ЕС, замразяване на активи и забрана за получаване на средства от европейски източници.

Европейският съюз въведе първите санкции срещу Иран през юли 2023 г. заради подкрепата за Русия във войната в Украйна, а преди месец европейските лидери взеха решение обхватът на тези мерки да бъде допълнително разширен.

