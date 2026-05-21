Трима души загинаха, а повече от десетима служители на спешните служби са хоспитализирани след досег с неизвестно наркотично вещество в американския щат Ню Мексико.

Първите екипи, пристигнали на място, са открили телата на жертвите в частна къща в малкия град Маунтинеър. По-късно и самите спасители се оплакали от главоболие, замайване и повръщане, твърди кметът на града.

Американските власти заявиха, че веществото се смята за опасно и по първоначални данни изглежда е причинило симптомите след директен контакт, а не чрез предаване по въздуха.

На мястото на инцидента е бил открит и четвърти човек, който е жив и в момента му се оказва необходимата медицинска помощ. Специалисти по опасни вещества водят разследване по случая.

