Мексико Сити вече живее в ритъма на предстоящото Световно първенство по футбол. Още преди началото на Мондиал 2026, столицата превръща играта в културно преживяване чрез изложби, които събират хиляди редки футболни предмети и спомени от миналото.

Мащабна експозиция в града представя над 15 000 футболни сувенира. Сред тях се открояват фланелки на легенди като Диего Марадона, Лионел Меси и Кристиано Роналдо, както и един особено ценен експонат – короната на Краля на футбола.

„Разполагаме с много емблематични предмети от историята на футбола. Има един обаче, с който всички искат да се снимат и не бива да се пропуска – това е екипът на Пеле и короната, която му е връчена през 1970 година в Мексико за най-добър голмайстор. Имаме и реплика на трофея от Световното първенство”, разказва Рикардо Ривера.

Колекцията включва екипи на 90 национални отбора. Освен исторически артефакти, всяка зала предлага и интерактивни преживявания – от виртуална разходка на стадион до симулатори и реплики на трофеи, с които посетителите могат да запечатат момента в снимка.

„Това е пътешествие през историята на мексиканския футбол. Най-много ме впечатли фланелка от 1987 година – годината, в която съм роден. Вълнуващо е да видиш как са изглеждали екипите тогава”, споделя посетителят Синухе Лопес.

В другия край на града, музеят „Хумекс” представя изложбата „Футбол и изкуство: Споделена емоция”, която изследва връзката между спорта и съвременното изкуство.

„За мен тези изложби са изключително важни. Те показват с какво се гордеем като нация и защо футболът е част от нашата идентичност”, коментира Фернандо Зертуче.

Двете експозиции са само част от общо над 20 културни събития в Мексико Сити, посветени на Световното първенство по футбол. Очаква се те да привлекат милиони посетители от цял свят.

„Препоръчвам на всички родители да доведат децата си тук. Изложбата дава страхотен исторически поглед върху участието на Мексико на световни първенства, а преживяването е наистина невероятно”, призовава Жаклин Саенс.

Всички експозиции са с безплатен вход и ще останат отворени за посетители до 26 юли.

Редактор: Мария Барабашка