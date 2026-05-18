Близо 500 кибератаки са били извършени срещу системите на песенния конкурс “Евровизия” във Виена, но австрийските служби са успели да предотвратят всички опити за саботаж, предаде БТА.

По думите на шефа на австрийската федерална полиция Михаел Такач атаките са били насочени не само към официалния сайт на конкурса, но и към системите за контрол на достъпа в залата. Целта на нападателите е била да прекъснат, забавят или напълно да деактивират ключови системи по време на събитието.

„Опитите за киберсаботаж бяха предотвратени“, заяви Такач на специална пресконференция, без да посочи кои стоят зад атаките и какви са били мотивите им.

Австрийските власти определиха тазгодишната „Евровизия“ като едно от най-охраняваните музикални събития в Европа. Министърът на вътрешните работи Герхард Карнер подчерта, че основната цел е била конкурсът да премине спокойно и без сериозни инциденти. Карнер отбеляза, че по време на живите предавания, публичните прожекции и демонстрациите не са били регистрирани тежки нарушения на сигурността.

Освен срещу хакерски атаки, службите са следили и потенциални рискове от екстремистки групи. Според секретаря на вътрешното министерство Йорг Лайхтфрид специално внимание е било отделено на възможни заплахи от ислямски екстремисти и групи, свързвани с Иран. За сигурността по време на конкурса са били мобилизирани около 3500 австрийски полицаи, подпомагани от специални части от германската провинция Бавария. Службите за вътрешна сигурност са наблюдавали и социалните мрежи, където е било отчетено засилване на „поляризацията и радикализацията“.

Тазгодишната „Евровизия“ беше белязана и от серия демонстрации, основно срещу участието на Израел в конкурса. Малко преди големия финал, в който България спечели първото място, полицията е задържала 14 маскирани пропалестински активисти заради неразрешено шествие. Общо 16 души са били арестувани във връзка със събитията около конкурса, включително човек, опитал се да прескочи защитната бариера около залата.

Редактор: Ралица Атанасова