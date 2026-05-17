Тази седмица в рубриката „Непознатите земи” Стоян Нешев продължава с историите от Карибско море. Защо панамската шапка не е паманска, а еквадорска и къде говорят гарифуна.

Нашето карибско пътешествие, заедно с Explorers Club Bulgaria продължава. Корабът, с който екипът пътува, акостира в Панама. Първото нещо, което изплува в съзнанието на човек, като чуе Панамa, е прочутият Панамски канал.

Жените в Панама, скрити от жаркото слънце, търпеливо предлагат своите традиционни панамски тъкани, известни като мола – истински произведения на изкуството, родени под тропиците, символ на панамската култура.

Неделка Пресиадо е от местното население, известно като куна. Тя е пазителка на традициите. "Започнах да шия, когато бях на 7 години. Ако шиех лошо, майка ми разшиваше всичко и трябваше да започвам от нулата. Живея тук от 28 години. В моята общност нямаше средни училища, затова доведох дъщерите си да учат тук. Посветих се на тези моли и благодарение на тях всички те завършиха образованието си", разказва тя.

Изработката на мола може да отнеме от 60 до 80 часа труд. Например тя може да бъде направена от три слоя плат. "Предците ми, бабите ми, са започнали с традиционни геометрични дизайни. А сега молите се модернизират", разказва тя.

Само за миг пред сергията на Неделка може да усетите истинския пулс на Панама – как старинните колониални фасади се срещат с модерните небостъргачи. Добре дошли в сърцето на столицата Панама Сити!

Ариел, който е местен гид в Панама, разказва: "Истинското име на колониалният град Панама е Каско Виехо на испански. Панама е екзотично място - модерния Панама Сити – силуета на града и най-високите сгради в Централна Америка, с колониалния град Панама – чара на различните ресторанти, покривните тераси. Панама е наистина безопасна и евтина, особено за хора от САЩ. Но ако сравните цените с други дестинации, е наистина добре за вас от Европа и специално от България".

Проф. Климент Найденов, декан на ГГФ-СУ и председател на Explorers Club Bulgaria, разказва: "Тъй като местните изговарят името на държавата и столицата си като Панама́, аз също ще я изговарям по този начин. Панама́ е създадена през 1519 г., както може да видите от архитектурата от испански завоеватели. Те властват над тази държава няколко века. След което американците подпомагат местните революционери да се отделят от Колумбия. Не на последно място трябва да отбележим, че тук е роден и Карлос Фуентес, този известен писател".

Небето е леко облачно, което е типично за тропиците, но е добре да носите шапка. Друга емблема на Панама е панамската шапка. Сега обаче ще разкрием един маркетингов трик - панамската шапка всъщност не е панамска, а еквадорска. Шапките се плетат в Еквадор. А Панама е дала само името им, тъй като преди два века централноамериканската държава е била главният търговски център, откъдето еквадорските стоки са заминавали за Европа или САЩ.



"Панамците са много горди с факта, че според тях, разбира се – се намират останките на първия град в Америка", разказва още проф. Найденов.



Тръгваме към Панамския канал. Едно от най-великите инженерни постижения в човешката история, което буквално променя картата на света. Каналът свързва Атлантическия и Тихия океан.



"На запад се намира Тихия океан, на изток – Атлантическия. Какво ги свързва според вас? Да, точно така – намираме се над Панамския канал. Той е с дължина над 77 км, а зад нас виждаме само тази малката част с трите шлюза, която е обявена за инженерно чудо на съвременния свят. Тук има няколко езера, които са вкарани в този канал", разказва професорът.

Каналът използва система от шлюзове - гигантски водни асансьори, които издигат корабите на 26 метра над морското равнище до нивото на изкуственото езеро Гатун и след това ги спускат обратно от другата страна. "Той скъсява с много, много хиляди мили пътят през нос Хорн, който освен че е дълъг е и опасен", казва професорът.

Ариел допълва: "Преди повече от 500 години Панама е била пътят за глобалната търговия. Така е било тогава, така е и сега, защото имаме Панамския канал".



Но преди 500 години това е бил пътят за среброто и златото от Южна Америка — Панама е била мястото, откъдето те са се прехвърляли към Испания. Така че ние имаме цялата тази история за испанските конквистадори от онова време и за търговията.



Панама е много повече от просто Канала. Това е историята и природата на Панама, тъй като страната е заобиколена от джунгла.



Тръгваме по вода към Хондурас. Нощта в Карибско море обаче ни поднася неочаквано изпитание в открити води.

"Получихме сигнал за бедстващ съд и сега нашият кораб ще окаже съдействие на този катамаран. Ние от Explorers Club Bulgaria ще помогнем, с каквото можем", разказва Найденов.



И така ставаме свидетели на спасителната операция. Към бедстващия катамаран отива лодка. Двата плавателни съда се оказват в непосредствена близост сред бурните води. Спасителната лодка се опитва да се доближи до катамарана, но заради силните вълни тя се удря няколко пъти в него. Час по-късно спасителната операция приключва с успех. Всички хора от катамарана са евакуирани и вече са на безопасно място.



На 60 км от континентален Хондурас отиваме на остров Роатан. Тюркоазени води, бели пясъци и щипка от джунглата. Островът е бил е под испанско и британско владение, а в миналото и убежище за пирати.

Екскурзоводът Виктория Тонина разказва: "Британското присъствие, множеството роби, които пристигат 1830 г., образува едно много особено общество – смесица между местните пая инциаци, между онези гарифуни, които пристигат от британските колонии, от самите британци. Самите хондурасци ги наричат островитяните, защото хората, които населяват Роатан и прилежащите острови са много по-различни".

Въпреки че официалният език в Хондурас е испанският, на острова масово се говори английски. Край Карибите нищо не е толкова просто, колкото изглежда. Тук можете да се запознаете с културата на народа гарифуна – потомци на африкански роби и местни кариби. Сред тях е Лензи, която споделя, че през целия си живот е живяла тук. А за езика Тонина казва, че е смесица между езика на племето аралак и африкански.

Роатан е разположен върху Мезоамериканския бариерен риф – вторият по големина в света след този в Австралия. Тук, на остров Роатан, приключва карибско пътешествие на екипа.



