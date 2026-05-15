Хиляди полупрозрачни медузи са изхвърлени през последните дни по крайбрежната ивица между курортните градчета Кушадасъ (окръг Айдън) и Селчук (окръг Измир), привличайки вниманието на местните жители и посетителите на района, съобщава сайтът „Тюркийе тудей“.

По информация на медията, необичайното натрупване е променило външния вид на няколко плажни зони, като по пясъка се забелязват гъсти струпвания от медузи. Местни жители, цитирани от медията, споделят, че явлението е било най-видимо през ранните сутрешни часове, когато вълните и вятърът изглежда са изтласквали големи количества медузи към брега.

Заснеха рядка гигантска медуза фантом край бреговете на Аржентина (ВИДЕО)

Специалисти отбелязват, че подобни явления могат периодично да се наблюдават в морската среда, но обемът на настоящото е забележителен. Според тях изхвърлянето на медузите вероятно се дължи на колебания в температурата на морската вода, промени в океанските течения и по-широки климатични влияния.

Заради ситуацията властите в двата града са издали предупреждения към жителите и гостите на района, в които подчертават, че медузите не трябва да се докосват при никакви обстоятелства, тъй като и мъртвите им тела могат да запазят активни жилещи клетки, които при контакт може да причинят кожно раздразнение, изгаряния или алергични реакции.

Редактор: Никола Тунев